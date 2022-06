Suarez in Serie A, rumours continui sul ‘Pistolero’

Luis Suarez accostato nuovamente alla Serie A, i rumours degli ultimi giorni insistono sull’uruguaiano nel nostro campionato

Dovunque sia andato, ha tenuto medie realizzative altissime. Numeri confermati anche all’Atletico Madrid, dove in due stagioni, ha realizzato 34 reti in 83 presenze. Luis Suarez è garanzia di gol e qualità altissima e ora, conclusa l’avventura con i ‘Colchoneros’, si sta guardando intorno, tornando nel mirino della Serie A.

Due anni fa, il suo nome era stato accostato concretamente alla Juventus, ma non se ne fece nulla. Con gli strascichi extra-campo di cui tutti sappiamo. Ora, da alcuni giorni i rumours insistono sul suo possibile trasferimento alla Fiorentina. Voci che rimbalzano dall’Argentina e riprese da ‘Tuttosport’, che spiega come il ‘Pistolero’ vorrebbe restare ancora in Europa, nell’anno del Mondiale e per ragioni familiari. Motivo per il quale, la proposta del River Plate al momento non sarebbe stata presa in considerazione. All’uruguaiano, l’idea di trasferirsi in una città come Firenze piace molto e da parte sua ci sarebbe la disponibilità ad abbassarsi corposamente l’ingaggio rispetto ai 12 milioni percepiti attualmente.