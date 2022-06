Che stoccata ad Allegri: “Il calcio del catenaccio è finito”

Non si arrestano le critiche ad Allegri per la stagione della Juventus, il tecnico bianconero sotto accusa da un grande ex

La Juventus punta a rinforzarsi con decisione sul mercato per accontentare le richieste di Allegri. Il tecnico è consapevole della necessità di migliorare la qualità della sua rosa, per tornare competitivi per lo scudetto. Ma i risultati della prima stagione del suo nuovo ciclo bianconero, ne chiamano in causa le responsabilità.

Un’altra critica molto dura arriva da Christian Vieri, che a margine di un evento organizzato da una delle palestre ‘McFit’ di Milano, non è stato tenero nei confronti del tecnico livornese. “La Juventus ha giocato alcune partite terribili – ha spiegato – Con alcuni dei calciatori più forti del mondo in rosa, non è possibile. Non si può solo vincere, ma bisogna anche esprimere un certo tipo di gioco. Il calcio dell’1-0 da difendere con il catenaccio è finito, non siamo più a 30 anni fa e bisogna adeguarsi”.

Vieri ha poi parlato anche degli scenari relativi all’Inter: “Ritorno di Lukaku? Sono scelte da professionisti, che ci stanno. Dybala sarebbe un affare, ma soltanto se significasse non dover rinunciare a Lautaro Martinez. Altrimenti io terrei lui, è giovane e fortissimo e ci rinuncerei solo per una imposizione economica”.