Italia-Ungheria, da Messi a Gagliardini: “Questo Gnonto è scarso”

Wilfried Gnonto rappresenta per molti il futuro dell’Italia, ma ancora, in realtà, l’abbiamo visto poco in Nazionale. Il primo tempo di stasera non ha convinto

In un’Italia che non ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali, la prestazione di Wilfried Gnonto contro la Germania è stata associata da molti alla rinascita dell’intero movimento.

Un ragazzo così giovane, bravo tecnicamente, capace di puntare sempre l’avversario uno contro uno e metterlo in crisi non si vedeva da un po’. E così il calciatore dello Zurigo, complice la giovanissima età, è finito nel mirino di critica e stampa, con tanti fan in più. Su tutti Roberto Mancini che anche stasera ci ha puntato contro l’Ungheria, dopo l’ottimo ingresso contro la Germania. I giudizi, però, per adesso, non sono stati tutti positivi, anzi.

Diverse critiche a Gnonto durante Italia-Ungheria

Gnonto anche stasera sta mettendo in campo una prova di qualità e soprattutto fatta di strappi e personalità da vendere, in attesa del calciomercato. A molti, però, non basta. Infatti, il giovane attaccante è stato criticato da diversi utenti su Twitter a causa di un liscio evidente nella prima parte del primo tempo e di qualche tiro non proprio preciso. Di seguito vi proponiamo diversi post su questa scia.

Bon, e con questo bel liscio anche le vedove immaginarie di Gnonto possono andare a nanna tranquille — Nus (rivedo le gif) (@NusVisitor) June 7, 2022

Ragazzi, senza voler essere cattivo: quanti #Gnonto ci sono in A, B e forse pure C? Ma per favore….#ItaliaUngheria — IronCrown69 (@redblack1969) June 7, 2022

Comunque per me Gnonto è scarso. — Cesare Rensenbrink (@cecedailynews) June 7, 2022

#Gnonto titolare in nazionale. Non mi do pace. Almeno 5 anni di serie B allora io me li sarei meritati…#ItaliaUngheria — Jacopo Vannucci🏳️‍🌈 (@VannucciJacopo) June 7, 2022