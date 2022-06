Ha chiesto di essere ceduto: l’intrigo divide Milan e Inter

La rivalità tra Inter e Milan torna ad accendersi sul calciomercato

Dopo essersi giocati lo scudetto sino agli ultimi 90 minuti della stagione, Inter e Milan si sono immediatamente tuffati sul mercato per preparare la nuova stagione. Da una parte i rossoneri avranno il duro compito di difendere il tricolore conquistato, mentre dall’altra i nerazzurri cercheranno una rivincita dopo il secondo posto dell’ultimo campionato.

Le due società, per questo motivo, si stanno muovendo con grande intensità in entrata. Il Milan, ad esempio, ha già bloccato Origi a costo zero e si appresta a chiudere qualche colpo importante sulle trequarti e a centrocampo. L’Inter, invece, ha colto l’opportunità Mikhitaryan in uscita dalla Roma e sta cercando di accelerare in avanti per strappare un altro svincolato di lusso come Dybala.

In attacco, però, sia rossoneri che nerazzurri potrebbero non accontentarsi e proseguire la ricerca sul mercato. Un obiettivo che da tempo entrambi i club condividono, ad esempio, è Luka Jovic del Real Madrid. Il centravanti serbo anche in questa stagione non ha trovato grande spazio con Ancelotti e quest’estate potrebbe nuovamente lasciare la Spagna.

Calciomercato Inter e Milan, Jovic opportunità in prestito

Jovic da tempo è insoddisfatto del poco spazio riservato nei suoi confronti dal Real Madrid: da quando è sbarcato nella capitale spagnolo nel 2019 non ha mai realmente convinto i tifosi ‘blancos’. Lo stato di forma surreale vissuto da Karim Benzema nell’ultimo biennio, poi, non l’ha certamente aiutato a trovare maggiore minutaggio.

Per questo motivo, dopo essere tornato nei primi sei mesi del 2021 in prestito all’Eintracht Francoforte, Jovic avrebbe chiesto nuovamente al Real Madrid di essere ceduto a titolo temporaneo. L’attaccante serbo ha un ingaggio da 5 milioni netti ed eventualmente il club spagnolo parteciperebbe alla spesa in caso di cessione in prestito. Un’opportunità interessante per Milan e Inter alla ricerca di un numero 9 a condizioni vantaggiose.