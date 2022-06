Doppio colpo per il Milan: arrivano già in settimana

Il Milan è pronto a mettere a segno il doppio colpo entro la fine di questa settimana: si sblocca il mercato rossonero

Si appresta ad entrare nel vivo il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno da tempo apparecchiato le prime operazione ma il cambio di proprietà ha rallentato tutto.

Le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara non ci sono ancora state ma l’arrivo a Milano, la settimana scorsa, di Gerry Cardinale ha tranquillizzato tutti. La dirigenza sta lavorando sia ai rinnovi sia ai nuovi acquisti.

Divock Origi è un discorso praticamente chiuso, ormai da settimane. Si attende solamente il suo arrivo in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto a circa quattro milioni di euro. Sta smaltendo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la finale di Champions League, poi sarà rossonero.

Calciomercato Milan, Botman-Sanches in arrivo

Ormai ve lo stiamo raccontando davvero da mesi ma i piani del Milan non sono ancora cambiati: l’idea dei rossoneri resta quella di mettere le mani anche su Sven Botman e Renato Sanches.

Per il portoghese ci sono stati dei contatti recenti, che lo hanno avvicinato ancor di più al Milan. Accordo per una cifra sui 4 milioni di euro. Per il Lille è pronto un assegno non superiore ai 20 milioni, sui 15-18.

L’accordo totale con Botman risale addirittura a febbraio ma serve trovare la quadra con i francesi. Il giocatore anche ieri ha strizzato l’occhio ai rossoneri, li ha scelti da tempo, respingendo il Newcastle. La presenza degli inglesi, capaci di mettere sul piatto tanti soldi, spinge, però, il Lille a far resistenza. La sensazione è che alla fine la quadratura del cerchio verrà trovata sui 30 milioni di euro.

Appare davvero solo questione di giorni, per un doppio affare, che il Milan vuole assolutamente portare a termine. In Inghilterra sostengono che ben presto sia Botman che Sanches saranno a Milano: secondo ’90min’, il club rossonero spererebbe di completare entrambi gli acquisti entro questa settimana.

Poi ci sarà spazio per pensare al rinforzo sulla trequarti, dove il Milan vuole fare le cose in grande per colmare una lacuna della scorsa stagione.