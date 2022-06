Juve gelata: “Nessuna trattativa”

Juventus gelata, arriva la smentita direttamente dallo stesso giocatore: “Non c’è alcuna trattativa”

Da tempo oggetto di discussione in casa Juventus è il rinnovo di Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano ha un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2023. Il club lavora e pensa al rinnovo del calciatore, che però ha messo in chiaro le cose attraverso i social.

Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, Cuadrado ha così parlato del rinnovo con i bianconeri. “Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni” ha scritto il giocatore, elemento fondamentale nella rosa di Massimiliano Allegri.

Parole quindi che lasciano intendere come il giocatore resterebbe volentieri a Torino per proseguire la sua avventura bianconera, ma ancora non sono arrivate proposte da parte del club. La situazione quindi tra il club e il giocatore resta piuttosto tesa e non è escluso che il rapporto tra il colombiano e la Juventus, che sta lavorando per abbassare il monte ingaggi, possa concludersi in maniera anticipata. Dopo Dybala e Chiellini dunque, un altro simbolo dell’ultimo corso bianconero potrebbe salutare la squadra.