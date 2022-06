Rottura confermata con la Juve, Cuadrado ha scelto dove andrà

Rottura e addio già scritto: la Juventus è pronta a salutare uno dei punti fermi della squadra degli ultimi anni

Si respira una brutta aria tra la Juventus e Juan Guillermo Cuadrado. Uno dei calciatori simbolo dell’ultimo periodo bianconero non sembra più rientrare nei piani della Vecchia Signora, almeno alle attuali condizioni.

Il rinnovo del contratto è scattato in maniera automatica ad aprile, a cifre concordate in passato. Il colombiano guadagnerebbe dunque ben 5 milioni di euro netti. Davvero troppi secondo la società che avrebbe spinto l’ex Fiorentina a spalmare il suo stipendio.

Una proposta, questa, non accettata da Cuadrado. Le tensioni tra le parti, raccontate in queste ore, sono da ricondurre a tutto questo.

Calciomercato Juventus, addio Cuadrado: la conferma di Momblano

Anche Luca Momblano, intervenuto a ‘Juventibus’, ha parlato di rapporti davvero complicati tra le parti: “Sono tesissimi – afferma il giornalista -. Non ha accettato l’deguamento al ribasso dell’ingaggio. A gennaio sa già che dovrà cercarsi una nuova squadra. Ci sono delle offerte che la sua famiglia gradisce, una su tutte quelle che proviene dagli Stati Uniti. L’atmosfera è del tipo ‘Sei sopportato, e ti stiamo regalando dei soldi’. La proposta era un annuale con opzione per il secondo a 40% in meno di quello che guadagna ora, dove l’opzione sarebbe scattata al raggiungimento di un numero ben preciso di presenze”.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, per la Juventus, che è pronta a separarsi da Cuadrado, un calciatore che anche in queste ultime stagioni non proprio esaltanti è stato un punto fermo di ogni allenatore. Il colombiano è stato un vero jolly, venendo impiegato da terzino, da mezzala e da esterno alto. Ora i bianconeri sono pronti a guardare altrove.