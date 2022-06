Inter, porte girevoli: colpo in Serie A e cessione decisa

L’Inter pronta a mettere a segno un acquisto, che da’ il via libera a una cessione importante per i nerazzurri

Le difficoltà che obbligheranno l’Inter a mettere a segno un attivo in termini di plusvalenze di almeno 60 milioni sul mercato non fermano i nerazzurri dalla volontà di rinforzarsi con acquisti importanti. Oltre alle trattative per i vari Dybala, Mkhitaryan e Lukaku, i vicecampioni d’Italia si avvicinano a un altro innesto.

Si accelera infatti per Raoul Bellanova, giovane esterno che si è messo in luce con il Cagliari e che i sardi hanno riscattato dal Bordeaux, ma che cederanno entro il 30 giugno. Il laterale destro è valutato 8 milioni di euro, ma, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la valutazione potrebbe essere abbassata dall’inserimento del giovane Casadei come parziale contropartita. Manovre sulle fasce che contemporaneamente potrebbero portare alla cessione di Dumfries. L’olandese può fruttare circa 30 milioni di euro e sempre secondo la ‘Rosea’ può finire in orbita Manchester United, con il Bayern Monaco che si è defilato. L’addio dell’ex Psv obbligherebbe però a un altro rinforzo sulla destra.