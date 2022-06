Inzaghi perde i pezzi: accelerazione per la cessione immediata

In trattativa per la cessione: a Londra confermano tutto. L’Inter rischia di perdere un altro calciatore. Il punto della situazione

L’Inter di Simone Inzaghi rischia di perdere altri pezzi da novanta, dopo l’addio di Ivan Perisic.

Il club nerazzurro fa sognare i suoi tifosi con i possibili acquisti di Paulo Dybala e Romelu Lukaku ma la possibilità di veder partire altri giocatori è davvero concreta. Non è un segreto che i milanesi siano chiamati a fare un’importante plusvalenza.

I profili che possano permetterla sarebbero diversi: Lautaro Martinez, ad esempio, ha parecchio mercato così come Barella, Bastoni e Dumfries. Beppe Marotta spera di poter piazzare de Vrij a buon prezzo ma gli ultimi rumors di calciomercato vanno verso un’altra direzione.

L’ex Lazio non ha fatto per nulla bene nell’ultima stagione e non sarà facile venderlo a cifre importanti. Dall’Inghilterra, invece, continuano ad arrivare con insistenza notizie che vogliono Bastoni a rischio addio.

Calciomercato Inter, trattava per la cessione di Bastoni

Il Tottenham, dopo aver messo le mani su Ivan Perisic, vuole a tutti i costi portarsi a casa il difensore di Inzaghi. Antonio Conte e Fabio Paratici stanno provando a convincerlo a sbarcare a Londra: l’italiano resterebbe ben volentieri a Milano, a vestire il nerazzurro, ma di fronte alla giusta offerta farebbe le valigie.

Come conferma SkySports UK, Inter e Tottenham sarebbero in trattativa per Bastoni, l’obiettivo è quello di chiudere l’affare prima dell’inizio della pre-stagione.