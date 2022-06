ESCLUSIVO | Atalanta interessata a Vitao dello Shakhtar: i dettagli

Vitao è di proprietà dello Shakhtar ma dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina è tornato in Brasile

In questo mercato estivo l’Atalanta apporterà delle modifiche al reparto arretrato. Con l’addio di Demiral, molto probabile anche in caso di riscatto dalla Juve, e quello di Lovato destinato a partire in prestito, i volti nuovi in zona centrale dovrebbero essere due.

A proposito di nuovi innesti in difesa, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l’Atalanta ha mostrato interesse per Vitor Eduardo da Silva Matos, noto semplicemente come Vitao. Il classe 2000 brasiliano è di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma doppo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina anche lui ha fatto ritorno in Brasile. Precisamente all’Inter di Porto Alegre, con la formula del prestito fino a giugno. La ‘Dea’ sarebbe quindi chiamata a trattare con il club ucraino, che per il cartellino chiede sui 4-5 milioni di euro.