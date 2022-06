Dimissioni Gasperini: l’annuncio del tecnico che indica la via

Arrivano le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini che fa chiarezza in merito alle ultime voci legate al suo futuro

In questi giorni si è parlato tanto del futuro di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta ha deluso ampiamente in Serie A, restando fuori dall’Europa.

Con l’arrivo della nuova proprietà, potrebbe davvero essere arrivato il momento giusto per cambiare qualcosa. Il tecnico dei bergamaschi non ha mai parlato di dimissioni ma nelle ultime ore è circolata questa notizia.

Proprio l’allenatore dei nerazzurri, intervenuto a margine di un evento alla Cittadella Sport di Bergamo, ha allontanato questa ipotesi: “Non do le dimissioni oggi – riporta Sportmediaset -. Ieri c’erano queste notizie, ma nessuno ha parlato con me. Oggi sentivo addirittura dire che vorrei cambiare venti giocatori… Io vedo tre vie per il futuro, ma sono scelte che farà la società in base a tante valutazioni”.

Calciomercato, futuro Atalanta: Gasperini indica la strada

“La prima è quella di cercare un potenziamento più limitato possibile, ma con qualche top player che possa alzare nell’immediato il valore della squadra – suggerisce Gasperini -. Come accadde con Zapata o con Muriel. La seconda è un ringiovanimento della rosa, valorizzando giocatori come Scalvini o Koopmeiners. Questi sono i profili che portano alle famose plusvalenze importanti, di cui l’Atalanta si è spesso giovata. La terza è fare poco o niente, stare lì e dire ‘vabbè andiamo avanti'”.