CMIT TV | Zaniolo tra Juve e Milan: “La Roma ha già deciso”

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma la prossima estate

Da eroe della notte di Tirana, che ha riportato un trofeo importante alla Roma 14 anni dopo l’ultima volta, a possibile sacrificato sul mercato: Nicolò Zaniolo potrebbe essere uno dei tanti protagonisti della prossima estate. Il talento giallorosso non ha ancora rinnovato e su di lui è forte l’interesse di vari club.

In Italia le uniche società di cui si è parlato negli ultimi mesi sono due: Juventus e Milan. Per una valutazione che la Roma fa di 50 milioni del suo cartellino, difatti, difficilmente potrebbero farsi sotto altri club, ad eccezione dell’Inter che sulla futura cessione di Zaniolo avrà diritto al 15% rispetto alla cifra totale che incasseranno i giallorossi.

I nerazzurri, però, non hanno mai pensato a far tornare ad Appiano Gentile il classe 1999, non solo per ragioni economiche ma anche tattiche. Diverso il discorso di Juventus e Milan, che potrebbero esaltare le qualità del trequartista della Roma all’interno dei rispettivi sistemi di gioco adottati da Allegri e Pioli.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Zaniolo: “Nessuna chiamata”

Come spiegato da Enrico Camelio questo pomeriggio nel corso della diretta della CMIT TV, contrariamente a quanto circolato negli ultimi giorni non vi è stato alcun contatto tra la Roma e il Milan. Stesso discorso per la Juventus, che ha mostrato un reale interesse quattro mesi fa senza poi approfondire i dialoghi con i giallorossi. Al momento, in assenza di un’offerta dei giallorossi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, non va dunque scartata l’ipotesi estera.

Questa la situazione disegnata da Camelio sul futuro di Zaniolo: “La Roma con il Milan non si è mai seduta, non ci sono mai state offerte. C’è stato un interesse della Juve rimasto fermo a quattro mesi fa, ma ad oggi non ci sono offerte ufficiali in Italia. Per Zaniolo la Roma vuole cash, 50 milioni, e non accetta contropartite. Il calciatore non è stato mai chiamato per rinnovare, per questo non è contento, mentre è stato chiamato Cristante per il rinnovo”.