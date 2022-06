E’ Gnonto mania, arriva la conferma: “Preso contatti”

Wilfried Gnonto ha conquistato le copertine dopo il debutto in Nazionale e arriva la conferma sull’interessamento

E’ bastato qualche minuto in Nazionale per conquistare copertine dei giornali e apprezzamenti un po’ da tutti. E’ scoppiata la Gnonto mania in Italia dopo il debutto dell’attaccante dello Zurigo con la maglia azzurra contro la Germania.

Un esordio condito dall’assist per il gol di Pellegrini e da giocate che hanno acceso i riflettori sul 18enne scuola Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, il suo nome era già nel mirino di alcune compagini di Serie A come la Roma e il Sassuolo e proprio dalla società neroverde arriva una conferma.

E’ l’amministratore delegato Giovanni Carnevali che, parlando a ‘Sky Sport’, ha confermato l’interesse per Gnonto: “E’ la dimostrazione che i ragazzi vanno saputi aspettare e vanno fatti giocare. Lui è un calciatore che rientra nella nostra filosofia: avevamo preso dei contatti in precedente. Ora, dopo la partita di sabato, le cose cambiano”.

Calciomercato, da Gnonto a Scamacca: parla Carnevali

Insieme a Gnonto contro la Germania è sceso in campo anche Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo, da tempo nome caldo in ottica calciomercato. Anche di lui ha parlato il dirigente neroverde, facendo il punto sulle possibili trattative.

“Di concreto al momento per lui non c’è nulla. E’ chiaro che, come anche per altri giocatori, ci sono già contatti con altre società, ma è presto per dire qualcosa. Anche nel loro caso, la Nazionale può essere una vetrina importante”.

Da Scamacca al punto sul mercato del Sassuolo: “Sarà in generale un calciomercato interessante. In caso nostra già si muove qualcosa. Siamo al decimo anno consecutivo di Serie A e abbiamo il desiderio – per quanto possibile – di mantenere inalterata la rosa”.