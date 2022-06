Milan e Inter, addio al bomber: offerta in arrivo

Milan e Inter tornano a darsi battaglia anche sul mercato, ma l’attaccante può sfumare per entrambe: addio alla Serie A

La lotta scudetto punto a punto tra Milan e Inter è stata molto appassionante. Si riproporrà anche nel prossimo campionato, con rossoneri e nerazzurri che affilano già le armi e sono pronti a confrontarsi anche sul mercato. Obiettivi congiunti nel mirino sia di Maldini e Massara che di Marotta e Ausilio non mancano.

Uno di questi, però, potrebbe rimanere soltanto un desiderio destinato a non concretizzarsi. Parliamo di Gianluca Scamacca, che quest’anno con il Sassuolo si è messo in luce con 16 gol ed è pronto al grande salto. Milan e Inter lo seguono con interesse, ma, al momento, i loro sforzi sono concentrati su altri affari e le richieste dei neroverdi (da 40-45 milioni di euro) sono ritenute troppo elevate. Chi invece, secondo il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe pronto ad esaudirle sarebbe l’Arsenal, che è tornato a farsi sotto. E il Sassuolo a questo punto starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di far partire l’attaccante in direzione di Londra.