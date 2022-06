Dybala all’Inter: l’affare prende quota

Per Paulo Dybala la situazione ormai è chiara: l’approdo all’Inter prende sempre più quota, non c’è concorrenza

E’ finita l’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L’argentino, ora, è davvero pronto ad intraprendere una nuova avventura.

La voglia di Italia è tanta e proprio per questo l’Inter rimane la squadra più vicina all’ex Palermo. I nerazzurri hanno bisogno di fargli spazio, attraverso la cessione di Sanchez, prima di dare l’assalto.

Dybala aspetta ma, come detto, l’Inter rimane la squadra in pole: le quote di Betclic non lasciano dubbi. Il passaggio in nerazzurro dell’argentino è pagato 1.35 la posta, contro i 3.50 della Roma.

Lontanissime le altre squadre, con quotazioni davvero importanti: l’Atletico Madrid e il Tottenham di Antonio Conte sono a 10, il Milan a 15. Troviamo poi Arsenal, a 20,Barcellona, Manchester United e Barcellona a 25, Real Madrid a 30, Chelsea e Napoli a 50. Curioso che viene quotata anche la possibilità di una permanenza alla Juventus, una possibilità questa pagato quanto un trasferimento in Campania.