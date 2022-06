Pirlo si avvicina al ritorno: c’è il sorpasso

Il ritorno di Andrea Pirlo in panchina si avvicina, ma la pista non è italiana: in queste ore una società è balzata in pole

Al suo primo anno su una panchina, Andrea Pirlo è riuscito a centrare la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Una stagione poi chiusa con il quarto posto in campionato, interrompendo la serie incredibile di scudetti consecutivi dei bianconeri. La Juventus ha così scelto di tornare subito a puntare su Allegri, incappando poi nella prima annata senza trofei dopo 11 anni.

Pirlo si è preso un anno sabbatico, di piste e idee ne sono circolate parecchie in questi mesi, anche per un’esperienza a ‘partita’ in corso. Nei giorni scorsi si è parlato parecchio della panchina della Cremonese, neopromossa e orfana di Fabio Pecchia trasferitosi al Parma. Una pista in realtà sfumata quasi subito: come vi abbiamo raccontato, quello di Pirlo è un profilo troppo costoso per la Cremonese, che ha scelto invece Massimiliano Alvini.

Per l’ex centrocampista di Juve e Milan si è mosso qualcosa all’estero, anche da campionati non di prima fascia ma comunque squadre ambiziose. Come il Partizan di Belgrado, che però in queste ore avrebbe subito il sorpasso. Come riportato da Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Karagumruk ha avviato i contatti con Pirlo e avrebbe buone possibilità di convincerlo per la prossima stagione. I turchi conserverebbero quindi più chances rispetto al Partizan, il calcio turco è una sfida interessante agli occhi del ‘Maestro’, che vuole tornare ad allenare.