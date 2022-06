La Roma ha chiuso il primo colpo: regalo gratis per Mou

La Roma verso il colpaccio a centrocampo: Mourinho avrebbe così uno dei suoi pupilli, con le caratteristiche perfette per lui

La Roma non si accontenta. Dopo la vittoria della Conference, i giallorossi hanno ancora fame e vogliono puntare direttamente alla Champions League e alla vittoria dell’Europa League. Lo ha detto Cristante a chiare lettere in conferenza stampa, ma la linea è netta a partire dallo stesso Mourinho e tutti gli altri.

Il progetto è solo agli inizi e sul calciomercato è necessario fare più di qualche colpo per rendere la squadra ancora più a immagine e somiglianza dello Special One. I primi tasselli sono senza dubbio a centrocampo, il reparto dove a tratti – insieme alla fascia destra e il vice Abraham – la Roma ha mostrato più limiti. Secondo ‘Sky Sport’, Tiago Pinto avrebbe piazzato in queste ore un colpo decisamente di livello. Sarebbe infatti ai dettagli l’arrivo di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United che ha già lasciato i Red Devils.

I gialorossi avrebbero chiuso l’accordo con il serbo che arriva così a parametro zero: contratto di un anno con opzione – legata alle presenze – per un ulteriore anno (il 2023/24). Matic ha grande esperienza internazionale, fisico e carisma, tutte le caratteristiche che piacciono a Mourinho e che non a caso lo hanno reso uno dei perni dello United sotto la gestione de portoghese. A 33 anni l’ex Benfica e Chelsea, seguito nei mesi scorsi anche dalla Juventus, è pronto a ripartire dalla Serie A.