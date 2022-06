Milan e Roma, clausola pagata: firma domani

Milan e Roma sono attenti al futuro del calciatore: dal Portogallo sono sicuri di quale sarà il destino del trequartista, firma già domani

Milan e Roma hanno vissuto due finali di stagione per certi versi molto simili, e non è difficile capire perché. Se i rossoneri non hanno perso il treno scudetto, i giallorossi hanno scritto la storia, vincendo la Conference League.

Ora, però, c’è da concentrarsi sul calciomercato, dove tante operazioni dovranno essere portate a termine per migliorare le rose a disposizione di Stefano Pioli e José Mourinho. Un nome sui taccuini di entrambi gli allenatori è Mario Gotze. Dopo diverse stagioni complicate, il tedesco è tornato a splendere con la maglia del PSV. Per lui 4 gol e 4 assist in 29 partite di Eredivisie, non tantissimi, ma caratterizzati da tanta qualità e tecnica. Ora un nuovo bivio per il futuro del centrocampista offensivo, marcato stretto anche da Milan e Roma. La destinazione, però, non dovrebbe essere italiana.

Niente Milan e Roma per Gotze: firma domani con il Benfica

Dal Portogallo ora sono sicuri: Gotze seguirà il suo allenatore Roger Schmidt al Benfica, come scrive ‘Record’. Il quotidiano racconta di ‘accordo imminente e aggiungendo che ‘l’annuncio ufficiale del trasferimento potrebbe essere dato già domani’. Götze ha una clausola di uscita di quattro milioni di euro nel contratto con il PSV. Un contratto la cui scadenza è fissata al 2024. Dal Portogallo sottolineano, inoltre, come manchino solo gli ultimi dettagli prima del trasferimento al Benfica. A Lisbona, Gotze ritroverebbe Weigl e Schmidt e avrebbe, inoltre, la possibilità di giocare la prossima Champions League.