Juventus, rinnovo lontano: addio in vista, le cifre

Gli addii in casa Juventus non sono ancora finiti: altra cessione possibile, gli scenari di una separazione sempre più vicina

Porte girevoli in casa Juventus in vari reparti. Se da un lato i bianconeri cullano la possibilità di diversi acquisti di spessore tecnico e carismatico per tentare il grande rilancio, dall’altro ci sono già stati numerosi addii e potrebbero essercene altri.

Situazione che si fa intricata ad esempio per quanto riguarda Rabiot. Il francese è stimato da Allegri, che non vorrebbe affatto privarsene, ma il rinnovo del contratto in scadenza 2023, al momento, per il giocatore non sarebbe un’opzione. Soprattutto perché con il possibile arrivo di Pogba si tratterebbe di ribassare il suo ingaggio da circa 8 milioni netti. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe la volontà da parte dei bianconeri di avere comunque un dialogo con la madre del centrocampista, Veronique, per tentare di trovare una quadra. Se l’accordo per il rinnovo non si trovasse, la cessione potrebbe avvenire sulla base di almeno 15 milioni di euro, con il Chelsea e il Tottenham spettatrici molto interessate.