L’Inter adesso è braccata: Guardiola ha scelto lui

E’ sfida a due per il calciatore dell’Inter: le big del calcio inglese lo vogliono. I nerazzurri pronti ad incassare 60 milioni di euro

I tifosi dell’Inter temono un’altra estate fatta di cessioni importanti. L’addio di Ivan Perisic, che ha deciso di dire sì al corteggiamento del Tottenham di Antonio Conte, potrebbe essere solo il primo.

La partenza del croato ha deluso parecchio ma i nerazzurri hanno già le spalle coperte grazie all’acquisto di Gosens, a gennaio, che di fatto andrà a prendersi il posto sulla sinistra.

In questi giorni, però, il tifoso dell’Inter deve fare i conti con i rumors di calciomercato che vogliono altri big con le valigie in mano. In cima alla lista ci sono sempre i nomi di Bastoni e Lautaro Martinez: sono il difensore e l’attaccante i principali indiziati a dire addio. In realtà entrambi si sono sbilanciati, dicendosi felici a Milano ma è evidente che le esigenze di bilancio, potrebbero spingere l’Inter a fare dei sacrifici. Dipenderà tutto dalle offerte.

Calciomercato Inter, sfida tutta inglese per Bastoni

Nelle ultime ore sono sempre più forti le pressioni sull’italiano che arrivano dall’Inghilterra. Antonio Conte ha voglia di regalarsi un altro ex Inter e dopo Perisic sta provando a convincere anche Bastoni.

Ma il Tottenham non appare essere l’unico club sulle tracce del centrale italiano: secondo Fichajes.net, anche il Manchester City di Guardiola starebbe pensando a lui. Servono 60 milioni di euro.