Game over Juventus, è stato offerto all’Inter

Nuova occasione da un top club europeo per l’Inter di Simone Inzaghi. È stato proposto ai nerazzurri

“Dobbiamo continuare a crescere e alzare l’asticella. I presupposti ci sono e metteremo a disposizione dell’allenatore una squadra forte, consolidando la solidità della proprietà che ha sempre dato supporto a tutti noi, facendoci lavorare con serenità”.

Al termine della stagione, conclusa con lo scudetto perso contro i cugini del Milan, Beppe Marotta ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter. Il club nerazzurro vuole restare ai vertici, nonostante le difficoltà economiche, e i nomi che circolano in entrata lo confermano. Spicca ovviamente quello di Paulo Dybala, a parametro zero dopo l’addio alla Juventus, mentre dalla Roma è in arrivo Mkhitaryan. Nel frattempo, spunta un’altra occasione per l’Inter che riguarda anche Juventus e Roma, già accostate al giocatore in questione.

Calciomercato Inter, offerto Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ruben Loftus-Cheek sarebbe stato offerto all‘Inter, che sta riflettendo sull’affare. Il 26enne centrocampista del Chelsea ha un contratto fino al 2024, ma è considerato un esubero dalla dirigenza dei ‘Blues’ e potrebbe lasciare Londra in estate. Gli inglesi chiedono circa 20 milioni di euro, troppi per il club nerazzurro, ma la situazione è in evoluzione: col passare del tempo, infatti, potrebbe essere presa in considerazione anche l’ipotesi di un prestito. L’attuale ingaggio da 3,5 milioni non sarebbe un problema. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Loftus-Cheek in casa nerazzurra.