CMIT TV | Doppio annuncio: “Inter ceduta a breve, ecco chi farà il grande colpo”

In diretta sulla CMIT TV è arrivato un doppio annuncio: “L’Inter verrà ceduta a breve alla stregua del Milan, il grande colpo lo fa la Roma”

Anche questa sera la CMIT TV non vi ha lasciati soli, ma vi ha accompagnati con uno speciale sui principali temi di giornata: dal futuro dell’Inter al grande colpo in arrivo in Serie A.

In particolare, è intervenuto l’intermediario di mercato Ivan Reggiani che ha commentato le proteste dei tifosi nerazzurri nei confronti di Suning. “Merito di Conte lo scudetto? Sicuramente si, anche perché le regole del governo cinese in questo momento sono molto chiare e insormontabili. Io ritengo che la famiglia Suning abbia delle grosse difficoltà nei confronti del proprio paese e questo porterà alla cessione del club in tempi molto rapidi. Io penso che alla stregua del Milan l’Inter possa essere un pezzo pregiato sul mercato per i grandi investitori. E, comunque, se non ci fosse stato l’Inter non ci sarebbe stato un campionato così interessante quest’anno”.

Oltre a questo, Reggiani ha rivelato dove potrebbe arrivare il grande colpo di mercato in Serie A: “Il prossimo grande colpo sicuramente arriverà in quel di Roma, la proprietà americana ha nel mirino un giocatore di punta, tutto passerà attraverso il crocevia Mourinho”.