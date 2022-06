Annuncio shock su Mourinho: lo vuole il PSG

José Mourinho ha chiuso con un titolo la sua prima stagione sulla panchina della Roma

Dopo 14 anni di astinenza, José Mourinho è riuscito in una sola stagione a riportare un trofeo prestigioso alla Roma. La vittoria della Conference League ha ricreato un’atmosfera magica tra il popolo giallorosso, in estasi per la grande gioia che lo Special One è riuscito a regalare ad una città intera.

Dopo una prima annata intensa di emozioni, sembra proprio che il progetto dei Friedkin sia destinato a crescere ulteriormente, con una serie di colpi da sferrare sul mercato. Dopo il grande risultato europeo ottenuto, infatti, il prossimo step per la Roma sarà quello di crescere ulteriormente in campionato, cercando di poter lottare già dalla prossima stagione per un piazzamento in zona Champions League. Un traguardo che i tifosi romanisti sperano di poter raggiungere con Mourinho in panchina: un proposito che sembrava scontato sino a poche ore fa, ma che potrebbe essere rovinato da una notizia circolata in Inghilterra.

Roma, il Psg valuta Mourinho per la panchina

Nonostante lo stesso Mourinho dopo la vittoria europea abbia confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, a spaventare la Roma ci ha pensato ‘talkSPORT’ con una notizia inaspettata. Il Paris Saint Germain, vicino all’esonero di Mauricio Pochettino, starebbe infatti valutando una serie di candidati per la panchina.

Tra questi, il nome di José Mourinho risulta tra i più quotati, in virtù soprattutto degli ottimi rapporti che legano il portoghese al nuovo direttore sportivo del Psg, Luis Campos. I due, oltre ad essere legati da una buona amicizia, hanno lavorato insieme al Real Madrid, quando l’attuale ds nel 2012 venne ingaggiato come osservatore su richiesta dello Special One.

Oltre a Mourinho, il club parigino starebbe pensando sia ad un nome suggestivo come quello di Marcelo Gallardo del River Plate, che ad un profilo più familiare al calcio francese come quello di Christophe Galtier.