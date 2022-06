Inter, Dybala sempre più vicino: nuovo assist a Marotta

L’Inter culla il colpo Dybala, i tempi non sono ancora maturi per l’affondo definitivo ma Marotta incassa un altro assist ai nerazzurri

Il campionato si è concluso da meno di due settimane, ma le trattative di mercato, sotto traccia, vivono già snodi piuttosto importanti. Il Milan scudettato e con la nuova proprietà in arrivo prepara colpi da Champions, la Juventus quelli per il riscatto. E l’Inter, detronizzata, non vuole essere da meno, per tornare, in vista del prossimo anno, all’assalto della seconda stella sulla maglia.

Uno dei pallini sul mercato in entrata, per i nerazzurri, lo sappiamo, è Paulo Dybala. Marotta stravede per la ‘Joya’ e sta cercando di creare le condizioni ideali per l’arrivo dell’argentino a Milano. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter potrà affondare il colpo per Dybala una volta detto addio a Sanchez. Liberandosi dell’ingaggio del cileno, ci sarebbe ‘spazio’ per fare posto a quello dell’ormai ex giocatore della Juventus. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma intanto anche altri incastri e situazioni giocano a favore dell’Inter.

Inter, anche Conte ‘spinge’ Dybala verso i nerazzurri

Tra le pretendenti a Dybala c’era anche il Tottenham. Che, però, stando ad ‘As’ si sarebbe tirato fuori dalla corsa. L’argentino piace, eccome, ad Antonio Conte, ma le proposte salariali che l’entourage dell’argentino avrebbe fatto pervenire agli ‘Spurs’ sarebbero state dichiarate irricevibili. Dybala interessa, ma non a qualsiasi costo, e dunque la pista londinese a questo punto è da scartare. Un ‘assist’ dal grande ex che in casa Inter gradiscono certamente e che avvicina ancora di più la ‘Joya’ alla maglia nerazzurra.