Napoli, nuovo annuncio UFFICIALE: colpo azzurro

Il Napoli continua a essere molto attivo sul mercato, per regalare il prima possibile i rinforzi a Spalletti: nuovo annuncio ufficiale

Sono giorni di grande attività per il mercato in casa Napoli. Gli azzurri hanno già messo a segno alcune operazioni importanti e non intendono fermarsi qui, in entrata e non solo. Calciomercato.it vi ha raccontato l’accelerazione dei partenopei per Ostigard in difesa, in più c’è anche il rilancio per provare a blindare Koulibaly per il rinnovo.

Intanto, arriva un nuovo annuncio ufficiale ed è legato alla conferma dell’affare Olivera. Dopo le visite mediche del giocatore la scorsa settimana e l’annuncio degli azzurri, anche il Getafe, con un comunicato, conferma il trasferimento dell’esterno uruguaiano al Napoli, dopo quattro stagioni nella squadra madrilena.