CM.IT | Altro che Balotelli: il Monza punta al triplo colpo

Il Monza è pronto a fare la voce grossa sul calciomercato. Non solo il nome di Mario Balotelli, il club lombardo prepara l’assalto a tre nomi in Serie A

Il Monza non scherza e non ha alcuna intenzione di avere un ruolo secondario nella prossima Serie A. Dopo la promozione, ora è tempo di calciomercato e di colpi, ovviamente di qualità.

Adriano Galliani e la dirigenza sono già al lavoro per trovare i profili giusti per migliorare la rosa e renderla competitiva nella massima serie. Se Mario Balotelli è un nome che circola con insistenza negli ultimi giorni, ci sono tre piste che potrebbero presto riscaldarsi. Uno di questi è Antonio Candreva. Per il momento, si parla di primi contatti esplorativi e sondaggi. C’è comunque una prima apertura della Sampdoria per una cifra sul milione o poco più. L’ingaggio dell’esterno ex Inter, un po’ al ribasso rispetto a quello che percepisce adesso, non sarebbe un problema per il Monza.

Non solo Candreva, il Monza tenta il triplo colpo

Ma non c’è solo Candreva come nome sul taccuino del Monza. Spunta, infatti, la pista legata a Josip Ilicic. Si tratta solo di un’idea, nessun passo concreto finora. Una suggestione in piena regola e un’occasione che Galliani può eventualmente valutare, come ne valuterà altre in quel ruolo. L’Atalanta si accontenterebbe di un indennizzo, da che è in scadenza tra un anno. Il Monza, in ogni caso, vorrebbe vederci chiaro su motivazioni e condizione del giocatore, che resterebbe a vivere a Milano, qualora l’assalto fosse concreto.

Non è l’unico colpo, sempre dall’Atalanta, che Galliani vorrebbe centrare. L’ipotesi Matteo Pessina, infatti, va seriamente tenuta in considerazione. Lui è di Monza, va anche spesso allo stadio e aprirebbe al Monza visto progetto di Berlusconi e Galliani. L’ostacolo è la valutazione dell’Atalanta che si attesta sui 20 milioni di base di partenza.