UFFICIALE la firma: nuovo club per l’altro Kalulu

Il fratello di Pierre Kalulu vestirà un’altra maglia nella prossima stagione: c’è la firma col nuovo club, arriva l’annuncio ufficiale

Il calciomercato sta entrando nel vivo. La sessione estiva aprirà i battenti il 1 luglio, ma i club si sono attivati da tempo per cercare di portare alla corte dei propri tecnici più rinforzi possibili. Si prospettano 3 mesi a dir poco bollenti e, nel frattempo, stanno arrivando le prime ufficialità.

Di qualche ora fa una abbastanza curiosa. Kalulu, nella prossima stagione, intraprenderà una nuova avventura in Ligue 1. Ma non si tratta ovviamente di Pierre, il calciatore del Milan che, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, vuole garantire un ingaggio rilevante al centrale, anche se nell’ultimo incontro andato in scena in sede non sono stati effettuati significativi passi in avanti. La pedina di cui parliamo è, invece, Gedeon, ossia il fratello maggiore del difensore rossonero che quest’anno ha raggiunto la promozione in prima categoria francese con l’Ajaccio. La carriera del terzino destro classe ’97, però, proseguirà al Lorient, sempre nella massima divisione.

Il fratello di Kalulu cambia squadra: UFFICIALE il passaggio al Lorient

Questo il comunicato ufficiale che attesta il trasferimento: “L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi l’arrivo di Gedeon Kalulu, esterno destro dell’Ajaccio. Ha firmato per le prossime quattro stagioni fino al giugno 2026“. Gedeon Kalulu, inoltre, ha dichiarato che si tratta “di un passo importante per la mia carriera, il primo in Ligue 1. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con i miei compagni“.