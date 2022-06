Lazio, tutto fatto per il primo acquisto: programmate le visite mediche

Lazio, visite mediche ormai programmate: è tutto pronto per il primo acquisto da regalare a Sarri

Dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Maurizio Sarri, la Lazio lavora sul mercato per regalare al tecnico toscano nuovi innesti per affrontare al meglio la nuova stagione. Il club lavora su diversi fronti. In difesa si pensa fortemente a Romagnoli, mentre in attacco Tare avrebbe fatto un sondaggio per Akgun dell’Adana Demirspor.

A centrocampo invece il primo colpo sembra davvero ad un passo. Oggi infatti ci sarebbe stato lo scambio di documenti tra la Lazio e lo Shakhtar Donetsk per il centrocampista Marcos Antonio. Il giovane brasiliano è l’obiettivo numero uno per la mediana biancoceleste e andrebbe a prendere il posto di Lucas Leiva nella rosa capitolina. Le visite mediche del giocatore sarebbero già state programmate. A brevissimo quindi la Lazio potrebbe annunciare il primo colpo del proprio mercato estivo.