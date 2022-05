CM.IT | Lazio, il compagno di Balotelli per Sarri: concorrenza tedesca

Obiettivo in Turchia in ottica calciomercato Lazio. Tare pensa ad un compagno di Balotelli per la rosa di Sarri: le ultime

Tra i campionati che si sono conclusi lo scorso week end, oltre alla Serie A, c’è stata anche la Super Lig turca. Chiusura con il botto per l’Adana Demirspor, che ha schiantato il già retrocesso Goztepe 7-0 con ben cinque gol di Mario Balotelli.

Oltre all’ex attaccante di Inter e Milan, a mettersi in mostra è stato Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000 che ha fornito tre assist a SuperMario, portando il suo totale stagionale a 17, cui vanno sommati 9 gol. In prestito dal Galatasaray, l’attaccante nativo di Istanbul è finito nel mirino della Lazio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare avrebbe fatto un sondaggio per provare a portarlo alla corte di Maurizio Sarri la prossima stagione, sebbene non sia stata ancora imbastita una vera e propria trattativa. Peraltro il club capitolino dovrà fare i conti con la concorrenza di diversi club Europei, in particolari quelli della Bundesliga tedesca, oltre alla volontà dei giallorossi di riportarlo alla base per farne un giocatore importante per la prossima stagione. Insomma, un affare che si annuncia tutt’altro che semplice.