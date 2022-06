Addio UFFICIALE, il bomber pronto per il ritorno ‘a casa’

Arriva il comunicato ufficiale dell’addio dell’attaccante alla sua squadra: il bomber pronto per tornare ‘a casa’

In un mercato che si sta caratterizzando per i molteplici addii a parametro zero, torna libero sul mercato un altro attaccante. La comunicazione ufficiale arriva dalla sua società, con un post di saluto sui social.

L’Arsenal si congeda da Alexandre Lacazette, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Con la maglia dei ‘Gunners’, il 31enne francese ha disputato 206 partite in totale, segnando 71 reti. In passato era stato accostato, in Italia, a Milan e Juventus, ma le negoziazioni per un suo ritorno al Lione sembrano ormai in dirittura di arrivo.