Sarri lo porta via alla Juventus: scambio con Luis Alberto

La nuova Lazio di Maurizio Sarri prova a prendere forma e nel mirino ci sarebbe anche un calciatore che era stato accostato alla Juventus

Dopo un’annata deludente la Juventus lavora sul prossimo futuro con riferimento a quelli che saranno i prossimi colpi da piazzare. Da Paul Pogba ad Angel Di Maria, i reparti sotto stretta osservazione dei bianconeri sono molteplici e non manca anche l’attenzione a quello che sarà lo sviluppo della fascia sinistra che anche quest’anno ha fatto registrare un Alex Sandro in netto calo in una sorta di vero e proprio vuoto di potere per la corsia mancina.

In attesa di un’eventuale offerta per il brasiliano, i bianconeri tengono comunque nel mirino la situazione della corsia sinistra, con particolare attenzione ad una manciata di nomi più o meno giovani che possono risultare intriganti per la Juventus del futuro. Oltre al talentino Udogie dell’Udinese, un altro profilo spesso accostato alla società di Agnelli è quello di Emerson Palmieri, nazionale italiano che quest’anno ha giocato in prestito a Lione.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri cercato dalla Lazio

Il futuro di Emerson Palmieri è tutto da decifrare e non va escluso che possano esserci anche altre squadre su di lui. Stando infatti a quanto riferito dall’insider ‘juvinsight’ su Twitter, il mancino italo-brasiliano è cercato dalla Lazio di Maurizio Sarri che è in attesa di una risposta da parte del Chelsea proprietario del cartellino del calciatore.

Attesa quindi per l’esito con i ‘Blues’ che dovranno riflettere sul destino di Palmieri: se lasciarlo in rosa o cederlo. La stessa fonte inoltre per la nuova Lazio di Sarri evidenzia come l’allenatore abbia chiesto Piotr Zielinski proponendo uno scambio al Napoli con Luis Alberto, un affare comunque piuttosto difficile dato che il fantasista iberico vorrebbe tornare a giocare in patria.