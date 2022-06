CMIT TV | La Juve sta per piazzare il colpo: “Trattativa verso la conclusione”

Focus sul calciomercato Juventus nella diretta Twitch della CMIT TV

Tanto calciomercato, con focus su quello relativo alla Juventus nella diretta Twitch della CMIT TV. Ospite Sergio Baldini, collega di ‘Tuttosport’.

DI MARIA – “Si stanno mettendo a punto questi ultimi dettagli ma la conclusione dovrebbe essere vicina. Così come per Pogba, ci sono stati contatti continui in queste settimane e lui accetta uno stipendio minore rispetto a quello dello United. Ma adesso vuole soprattutto un ambiente dove esprimersi al meglio e conosce perfettamente la Juventus. Ma si tratta di un’operazione importante e ci sono tanti dettagli da mettere a punto sui quali le parti stanno lavorando, la trattativa procede verso una conclusione positiva“.

MOLINA – “Sicuramente è una trattativa che si sta scaldando, potrebbe essere l’erede ideale di Cuadrado, può fare sia il terzino che il quinto del 3-5-2, garantirebbe anche una prospettiva futura molto più lunga. Questa è l’idea della Juventus, dopo la linea verde delle ultime stagioni di inserire qualche giocatore di esperienza come Pogba e Di Maria. E’ un altro giocatore seguito, ma un po’ dietro rispetto a Di Maria. Non è detto comunque che non possano arrivare entrambi. Così come Berardi, anche lui è seguito ma la priorità è Di Maria”.

GRIMALDO – “E’ un giocatore che la Juventus aveva seguito in passato, ma in questo momento i profili in cima alla lista a sinistra sono quelli di Emerson Palmieri e Renan Lodi, ma Grimaldo è seguito da diversi anni e non è da scartare”.

Calciomercato Juventus, Baldini alla CMIT TV: “Morata? Riscatto lontano, ma…”

MORATA – “In questo momento Juve e Atletico sono lontane dal riscatto fissato a 35 milioni di euro. Ad oggi le strade sembrano destinate a sperarsi. Personalmente non mi stupirei se non ci fosse riscatto, poi però Simeone non vuole Morata e Morata non vuole rimanere all’Atletico Madrid. Non mi stupirei se in estate dovesse esserci un nuovo avvicinamento. Ma il riscatto entro il 30 giugno è lontano, non escluderei comunque una riapertura in seguito. Bisognerà vedere se l’Atletico troverà un altro club disposto a spendere 35 milioni per Morata”, ha concluso Baldini.