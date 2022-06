Dall’Inter alla Juventus, proposto un big nerazzurro

Nuove voci su un possibile trasferimento dall’Inter alla Juventus, proposto il big. Tutti i dettagli

Continuano ad incrociarsi le strade di Juventus e Inter anche sul calciomercato. Non solo per la situazione di Paulo Dybala.

Ieri l’argentino ha parlato così: “Sono concentrato sulla Nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all’Argentina. Coppia con Lautaro? Lui è un fenomeno. Oggi ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Oggi parliamo solo di Nazionale”. Al netto delle dichiarazioni a caldo, l’ormai ex numero 10 bianconero è sempre più tentato dall’Inter. Un altro big nerazzurro, invece, potrebbe fare il percorso inverso nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, proposto de Vrij: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Gramellini su Twitter, nei giorni scorsi sarebbe stato proposto alla Juventus il nome di Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza di contratto nel 2023 ed è un profilo esperto che piace a Massimiliano Allegri. L’ex Lazio è in bilico in casa nerazzurra, e la Juve potrebbe così approfittarne. Prossimamente l’entourage del giocatore vedrà l’Inter per discutere del futuro di Pinamonti e sarà l’occasione per parlare anche di de Vrij. Il club bianconero è alla finestra.