Dalla finale Champions alla Serie A: Juventus favorita sull’Inter

Inter e Juve sono a caccia di colpi importanti sul calciomercato e che potrebbero ristrutturare significativamente la squadra. Occhio all’affare dal Real

Inter e Juve sono tra le squadre più attive a questo punto del calciomercato. I due club sono pronti a darsi battaglia su diversi profili per migliorare la rosa e strappare lo scudetto al Milan.

In un ruolo in particolare entrambe le dirigenze sono a caccia di un profilo importante: stiamo parlando del laterale sinistro. I nerazzurri sono alla ricerca dell’erede di Ivan Perisic, ormai andato al Tottenham a parametro zero. E non sarà semplice, soprattutto a cifre contenute, dato che ci sono pochi margini di spesa ed è già arrivato Gosens a gennaio. Anche la Vecchia Signora, però, vuole un laterale basso mancino che potrebbe sostituire Alex Sandro, mai veramente convincente nelle ultime stagioni. E un profilo potrebbe far iniziare un duello infuocato tra entrambe.

Calciomercato, il Real Madrid ascolta offerte per Mendy: sfida tra Inter e Juve

Un nome, in particolare, potrebbe surriscaldare il calciomercato: parliamo di Ferland Mendy. Il laterale del Real Madrid ha dovuto fare i conti con molti infortuni nella sua avventura nella capitale spagnola. Ora, secondo quanto riporta ‘Ok Diario’, il suo addio potrebbe essere sempre più vicino. Dopo l’arrivo di Antonio Rudiger e lo spostamento di David Alaba come terzino sinistro, il Real è pronto ad ascoltare offerte per Mendy, il cui contratto scade nel 2025, sperando di avvicinarsi ai 48 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Lione tre anni fa. Inter e soprattutto Juve seguono con interesse la situazione e potrebbero tentare l’affondo, sistemando la corsia di sinistra una volta per tutte.