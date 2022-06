Lascia la Nazionale e accende il mercato: l’intrigo Udogie divide la Serie A

L’esterno dell’Udinese è destinato a diventare uno degli uomini più gettonati sul mercato

Uno dei ruoli più ricercati in questo mercato sarà quello dell’esterno sinistro. Dall’Inter che ha già iniziato il casting per rimpiazzare la partenza di Ivan Perisic al Tottenham, dopo aver già acquistato lo scorso gennaio Robin Gosens, alla Juventus che potrebbe intervenire alla ricerca di un terzino per Allegri.

In questo scenario si incastra perfettamente il nome di Destiny Udogie, esterno dell’Udinese che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione. Il classe 2002 con molta probabilità cambierà maglia la prossima estate e nei suoi confronti non mancano concorrenti di alto livello.

Il classe 2002 rientrerà nel prossimo ciclo della Nazionale Italiana con Roberto Mancini, sebbene nelle scorse ore abbia dovuto lasciare il ritiro a causa di un problema muscolare che si portava dietro da qualche giorno e che gli impedirà dunque di prendere parte alle prossime quattro partite della Nations League.

Calciomercato Inter e Juve, anche Guardiola osserva Udogie

Come spiegato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, nei confronti di Udogie va registrato l’interesse di Juventus, Inter e Lazio in Italia, mentre all’estero anche il Manchester City di Pep Guardiola ha raccolto informazioni sul giovane dell’Udinese. Il club bianconero, in attesa di liberare le uscite proprio a sinistra, starebbe pensando di bloccare adesso il calciatore e lasciarlo in prestito per una stagione in Friuli, sulla falsariga di quanto fatto con il Frosinone per Gatti lo scorso gennaio.

Come appreso dalla nostra redazione, però, l’entourage sarebbe disposto ad ascoltare proposte sia dall’Italia che dall’estero per il trasferimento immediato. In tal senso va tenuta d’occhio l’Inter, molto vigile sul mercato per affiancare a Robin Gosens un altro esterno a tutta fascia. E’ vero che la Juve lavora sul ragazzo da più tempo, ma l’esigenza nerazzurra di avere a stretto giro un nuovo laterale potrebbe fare la differenza.

Infine, potrebbe spuntare anche la Lazio sullo stesso Udogie. Dopo aver rinnovato ufficialmente il contratto di Maurizio Sarri, Lotito dovrà cercare di accontentare quelle che saranno le richieste del suo allenatore. E in cima alla lista dei desideri del tecnico toscano c’è proprio il nome del terzino italiano.