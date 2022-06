Prendono anche Milinkovic-Savic: super mediana, prezzo fatto

Milinkovic-Savic infiamma il calciomercato: è pronto a dire addio alla Lazio nella quale è approdato sette anni fa

La Juventus è vicinissima a riprendersi Paul Pogba e quindi non va più considerata, a meno di clamorose sorprese, una pista valida per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo vuole fare il salto in una big ed è quindi pronto a dire addio alla Lazio dopo sette stagioni.

In qualche modo il destino del serbo va a intrecciarsi comunque coi bianconeri, visto che dall’Inghilterra rilanciano prepotentemente il Manchester United come potenziale acquirente del classe ’95. Secondo ‘footballtransfers.com’ Milinkovic-Savic è l’alternativa a Frenkie de Jong, priorità del neo tecnico dei ‘Red Devils’ ten Hag. L’olandese del Barcellona piace molto pure al club presieduto da Andrea Agnelli, soltanto che i costi dell’eventuale affare – non meno di 70 milioni di euro – impediscono qualsivoglia mossa concreta per lui.

Se de Jong dovesse sfumare, ecco che gli inglesi andrebbero dritti sul numero 21 della squadra di Sarri. Nel caso andrebbe comunque soddisfatto Lotito, il quale per diverse fonti valuta il suo big ancora un centinaio di milioni di euro. Per la medesima fonte, però, un accordo potrebbe esser raggiunto sui 59,3 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro.

Milinkovic-Savic, Psg lontano dopo l’addio di Leonardo

Su Milinkovic è forte anche il Paris Saint-Germain, o meglio lo era con Leonardo ancora a capo dell’area sportiva dei parigini. Il suo licenziamento e l’avvento di Campos dovrebbero aver cambiato la situazione, spianando la strada allo United, che spera di affiancarlo a Kante – per il quale si sta trattando con il Chelsea – per formare un super centrocampo.