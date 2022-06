Blitz dopo Italia-Argentina: l’interista resta in Inghilterra

Altro addio dopo quello di Ivan Perisic. L’Inter potrebbe presto salutare un altro titolarissimo: assalto pronto dall’Inghilterra

Tutti gli occhi degli appassionati di calcio ieri sera erano puntati sul Wembley Stadium. Italia-Argentina ha portato in campo tantissimi giocatori, con un futuro tutto da scrivere.

Davanti ai teleschermi c’erano soprattutto i sostenitori dell’Inter, curiosi di vedere all’opera Lautaro Martinez e Paulo Dybala. La coppia, però, non ha giocato insieme: il giocatore dell’Inter, autore del goal che ha sbloccato il match, ha lasciato il campo a sei dalla fine. Per l’ormai ex Juventus solo qualche minuto, che non gli ha impedito di trovare la via della rete.

Come detto, i tifosi dell’Inter sognano la coppia tutta argentina. Per Dybala sono arrivate aperture chiare, prima da Marotta, poi da Zanetti.

Calciomercato Inter, Bastoni osservato speciale

E’ noto che il club nerazzurro rischia di essere costretto a cedere un altro pezzo da novanta. Lautaro Martinez è uno dei candidati principali ma attenzione ad altre soluzioni. Barella è tra i calciatori che più piace, ha mercato soprattutto in Inghilterra ma negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’idea che il sacrificato possa essere Bastoni. Ieri ha giocato solo gli ultimi minuti ed è stato tra gli osservati speciali, da vicino, del Tottenham.

Non è un segreto che Conte abbia voglia di allenarlo ancora. Sta provando a convincerlo. Dopo Ivan Perisic potrebbe dunque essere il giovane difensore italiano a salutare la squadra di Simone Inzaghi.