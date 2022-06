Mezza Premier su di lui, pronta un’offerta da 25 milioni

Premier League all’assalto, tantissimi club interessati: sarebbe pronta un’offerta da 25 milioni di euro

Dopo due stagioni da protagonista con la maglia del Bologna, il futuro di Aaron Hickey sembra essere lontano dall’Emilia e dai colori rossoblù. Il giovane esterno difensivo scozzese si sta rivelando come uno dei migliori giovani del campionato italiano e tanti club importanti hanno posato il loro sguardo su di lui.

In particolare Hickey sarebbe finito nel mirino di tanti club di Premier League. Come riferisce il ‘Sun’ sono davvero tante le società inglesi interessate al classe 2002. Sulle sue tracce ci sarebbero West Ham e Newcastle, ma anche il Tottenham di Antonio Conte e soprattutto l’Arsenal, che sarebbe disposto ad offrire al Bologna addirittura 25 milioni di euro. I ‘Gunners’ sono infatti preoccupati per le condizioni del connazionale Tierney, alle prese con un infortunio e sono quindi a caccia di un idoneo sostituto.

Il tabloid inglese sottolinea poi come anche il Brentford si sia messo sulle tracce di Hickey. L’innesto di un nuovo esterno difensivo rappresenterebbe una priorità per il club londinese, che dovrà battagliare però con tante dirette concorrenti per riuscire ad accaparrarsi il terzino scozzese. Il Bologna nel frattempo attende offerte e spera nell’asta: trattenere il giocatore sarà difficilissimo, ma i felsinei punteranno a guadagnare il più possibile.