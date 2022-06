Milan, Inter e Juve scatenate: deciso il colpo scudetto

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito ad un eventuale colpo scudetto

L’ultimo campionato si è chiuso col ritorno sul tetto d’Italia del Milan dopo oltre un decennio. Neanche il tempo di festeggiare che però è già tempo per tutte di pensare al prossimo futuro con particolare attenzione a ciò che potrà accadere in estate attraverso la sessione di calciomercato alle porte. I rossoneri, con tanto di cambio di proprietà, ambiscono a replicare quanto di buoni fatto vedere quest’anno, mentre le altre big storiche del calcio italiano, con Inter e Juventus in testa, sono chiamate a sovvertire quanto accaduto nell’ultimo campionato provando a strappare lo scettro ai rivali.

Si preannuncia quindi una sessione estiva piuttosto accesa per le big con i rossoneri che dal canto loro sognano di fare uno step ulteriore in avanti con Red Bird. Inter e Juventus non hanno però la minima intenzione di stare a guardare e sono pronte a ribattere colpo su colpo.

Sondaggio CM.IT | Da Pogba a Lukaku: ecco il colpo per lo scudetto

In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio alla prossima corsa scudetto, con particolare focus proprio su quale potrebbe essere il colpo giusto proveniente dal mercato utile a cambiare gli equilibri.

Per il 35,7% dei votanti l’affare scudetto sarebbe Paul Pogba alla Juventus, seguito col 30,3% da un eventuale ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Chiudono invece il quadro col 17,8% Nicolò Zaniolo al Milan dalla Roma, e Paulo Dybala a parametro zero l’Inter con il 16,2%.

Ecco l’esito del sondaggio realizzato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: