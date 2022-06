Torino, sfida lanciata per l’attaccante: assalto dalla Francia

Torino, obiettivo fissato per l’attacco di Juric, ma c’è un ostacolo dalla Francia: sfida lanciata

I suoi 13 gol in campionato non sono bastati al Cagliari per evitare la retrocessione. Fatto sta che per tre stagioni consecutive, Joao Pedro è riuscito ad andare in doppia cifra di reti segnate. Un rendimento costante che gli ha permesso di collezionare anche una presenza con la Nazionale di Roberto Mancini nella disastrosa gara del Barbera contro la Macedonia del Nord.

La retrocessione del club sardo e il contratto in scadenza 2023 rendono certamente l’attaccante italo-brasiliano uno dei profili più interessanti tra le papabili occasioni di mercato per la Serie A e non solo. Sul giocatore è fortissimo l’interesse del Torino. Il club granata è a caccia di rinforzi da regalare al tecnico Ivan Juric, che già al termine dell’ultima giornata di campionato contro la Roma aveva sottolineato l’esigenza di intervenire sul mercato. Joao Pedro, da questo punto di vista, potrebbe essere il nome giusto per garantire ai granata un importante numero di gol e un prezioso innesto offensivo.

Il ds del Cagliari Capozzucca ha sottolineato come il pressing del Torino sul giocatore sia molto forte, ma stando a quanto riferito dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, i piemontesi devono fare i conti anche con la concorrenza estera. Su Joao Pedro infatti è forte il pressing da parte del Lille. I transalpini perderanno Burak Yilmaz a fine giugno e sono a caccia di un innesto offensivo. L’italo-brasiliano potrebbe rappresentare in questo senso la giusta occasione per rapporto qualità-prezzo. Il Toro quindi dovrà accelerare per cercare di battere la concorrenza transalpina.