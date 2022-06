Juventus, altolà a Zaniolo: “Non ti muovere”

Juventus, non si molla la pista che porta a Zaniolo: arriva l’altolà diretto al giocatore della Roma

Un addio da quel di Roma non è escluso considerando il grande interesse di molti club. Sulle tracce di Nicolò Zaniolo sarebbe forte il Milan, che avrebbe già formulato una prima offerta alla Roma respinta al mittente.

Zaniolo però resta un profilo graditissimo anche alla Juventus. Il club bianconero non ha chiuso la possibilità di fiondarsi sul numero 22 giallorosso, ma la società piemontese avrebbe un piano ben definito. Lo ha descritto Luca Momblano durante il programma ‘Juventibus’ su Twitch. “La Juventus sta dicendo altolà a Zaniolo, non ti muovere quest’estate, perché la prossima noi ci siamo” ha affermato Momblano. Segno quindi che il piano dei bianconeri sarebbe quello di fiondarsi sul giocatore nella prossima estate, ad un anno dalla scadenza del contratto del giocatore (2024). Segno che il club bianconero vuole cercare di acquistarlo ma a prezzi più contenuti, perché la Roma sarebbe sostanzialmente obbligata a cederlo e non potrebbe tirare troppo sul prezzo.

Juve, in attesa di Zaniolo si attende risposta di Di Maria

Come esterno alto a destra però sono diversi i profili seguiti dai bianconeri. Non va escluso Berardi, ma il primo nome resta Angel Di Maria. A riguardo abbiamo raccontato come i contatti sono costanti e si proceda a piccoli passi.

Momblano ha sottolineato come la giornata di oggi potrebbe essere decisiva: “Da fronte Di Maria ci arriva oggi dentro o fuori. Si aspettano sì nell’incontro a Londra per Italia-Argentina. L’operazione non è nata da pochi giorni e non si cerca di consumarla entro pochi giorni. Dal fronte del giocatore c’è una preferenza totale alla Juventus. Nel mondo Juve sono convinti che a Di Maria possa piacere l’ambiente bianconero, ci si aspetta presto una fumata bianca”.