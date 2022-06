Contatti ben avviati: Gattuso torna in panchina

Gattuso verso il ritorno in panchina: contatti ben avviati e pista sempre più calda. Ecco la destinazione, tutti gli ultimi aggiornamenti.

Nel valzer degli allenatori che vi stiamo raccontando su Calciomercato.it potrebbe rientrare anche il nome di Rino Gattuso, che è ancora libero dopo l’esperienza sulla panchina del Napoli.

Per il tecnico si profila una nuova avventura all’estero, in Liga. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando con insistenza della pista Valencia. Arrivano conferme anche a Calciomercato.it: Gattuso è in trattativa con il club spagnolo e i contatti sono sempre più fitti. Il suo agente, Jorge Mendes, sta discutendo con Peter Lim, uomo d’affari singaporiano e maggiore azionista del Valencia. L’allenatore italiano è il nome in pole per prendere il posto di José Bordalas, che è ai saluti, e procede così spedito verso il ritorno in panchina. La pista è molto calda. Vi terremo aggiornati.