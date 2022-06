De Rossi lascia la Primavera ma non la Roma: annuncio UFFICIALE

Alberto De Rossi dopo la sconfitta con l’Inter nella finale playoff del campionato Primavera: “Non siamo riusciti a trovare il guizzo per fare la nostra partita”

In casa Roma c’è grande delusione per la sconfitta contro l’Inter nella finale playoff del campionato Primavera. Nel post gara, terminata ai supplementari, tema dominante è però il futuro di Alberto De Rossi, che lascerà la panchina dei baby giallorossi ma non il club capitolino.

“La Roma Primavera ha un altro progetto e con me non c’è nessun problema – le parole di De Rossi a ‘Sportitalia’ – Stiamo insieme da tanti anni e continueremo a stare insieme. Mi metterò a disposizione per il progetto che mi proporranno, ma non la squadra Primavera”. Sulla gara persa in rimonta con l’Inter: “Ci aspettavamo un altro epilogo. Abbiamo fatto una grande stagione, purtroppo stasera non siamo riusciti a trovare il guizzo per fare la nostra partita”.