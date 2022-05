Altro che Milinkovic: ecco il colpo del Milan per sognare la Champions

Milan a caccia del colpo per sognare la Champions League, scelta fatta: niente Milinkovic-Savic

Un sogno chiamato Champions League. Dopo aver vinto il campionato il Milan punta a tornare grande anche in Europa. La firma per il passaggio di proprietà nelle mani di RedBird si è concretizzata, ora il club e i tifosi sognano in grande in ottica mercato. Le ambizioni della società sono alte: il Milan vuole tornare ad essere protagonista anche in ambito europeo.

Ecco quindi che, una volta ufficializzato il passaggio di proprietà, il Milan potrà concentrarsi sul mercato. I nomi nel mirino certamente non mancano. C’è chi è più vicino, come Renato Sanches e Sven Botman, c’è chi è un affare già fatto come Divock Origi, c’è anche chi è un vero e proprio sogno.

Sondaggio CM.IT | Colpo Milan, Nkunku scalza Milinkovic

E a proposito di sogni, abbiamo chiesto ai nostri follower attraverso un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Twitter quale sarebbe il nome giusto per la società rossonera per puntare alla Champions League. E il 46,7% dei votanti ha scelto Christopher Nkunku. Il nazionale francese che ha stupito tutti in questa stagione a Lipsia, è stato scelto come l’uomo giusto per il futuro rossonero.

Nkunku è riuscito a scalzare persino Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è stato infatti votato dal 28,3% dei partecipanti al sondaggio. Più indietro invece le altre opzioni. Lo spagnolo Marco Asensio è stato scelto dal 13% dei votanti, mentre l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus ha ricevuto il 12% dei voti.