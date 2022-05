Milan, assalto totale a Leao: nuova offerta da oltre 100 milioni

Il Milan deve guardarsi dagli assalti convinti a Rafael Leao, il portoghese nel mirino di un top club: nuova offerta che supera i 100 milioni

Il Milan sta per entrare nella nuova era targata Red Bird, ore cruciali per il passaggio di proprietà con la firma di Cardinale, capo del fondo di investimento USA, che sarebbe già avvenuta. Ma per alcuni elementi fondamentali tra i rossoneri il futuro è incerto, soprattutto per Rafael Leao.

La situazione è nota. Il portoghese ha marchiato a fuoco l’annata dello scudetto con un rendimento in crescendo nel finale di stagione, concludendo il campionato con 11 reti e 10 assist, dunque c’è tutta la volontà di trattenerlo. Trattative per il rinnovo (contratto attuale in scadenza 2024) in corso, con l’intenzione di giungere a una super clausola da 250 milioni di euro. Ma la partita è aperta e sullo sfondo le big europee incombono. Il Manchester City, il Psg, ma soprattutto il Real Madrid, che vuole rifarsi dello smacco subito per Mbappé.

Milan, il Real Madrid fa sul serio per Rafael Leao: la nuova proposta

L’interesse dei ‘Blancos’ è cosa altrettanto nota, il club campione d’Europa può avanzare diverse proposte al Milan. In questi giorni, si è parlato del possibile inserimento di Jovic e Asensio, che trova conferme. Secondo ‘fichajes.net’, in Spagna, che rilancia informazioni del giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur, la proposta potrebbe includere una parte cash di 100 milioni di euro e il cartellino di Jovic. Al momento, non sarebbero arrivate risposte dal Milan su tale proposta, ma è indubbio che presto si attendano novità, in qualsiasi verso, su quello che sarà il futuro di Leao.