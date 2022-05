CMIT TV | “Prenderà Gabriel Jesus”: doccia gelata per il Milan

Rodrigo Oliveira di Radio Gaucha e Zero Hora è intervenuto nella diretta Twitch della CMIT TV. Da Gabriel Jesus, nel mirino di Milan e Juve, ad Antony: ecco le sue parole

Alla diretta Twitch della CMIT TV è intervenuto Rodrigo Oliveira, giornalista brasiliano di ‘Radio Gaucha’ e ‘Zero Hora’. Con lui abbiamo ovviamente parlato del futuro di molti calciatori suoi connazionali, da Gabriel Jesus che piace molto a Milan e Juve fino a Ederson della Salernitana e ad Antony dell’Ajax anche lui nel mirino dei bianconeri.

GABRIEL JESUS – “Molti top club sono su Gabriel Jesus, ma quello è in pole position è l’Arsenal. Il giocatore vuole lasciare il Manchester City. Jesus è molto vicino a firmare con i Gunners, è molto adatto al calcio inglese e vuole restare in Inghilterra e l’Arsenal vuole fare una bella offerta, quindi l’Arsenal probabilmente prenderà Gabriel Jesus, che ha perso spazio con la maglia del Brasile negli ultimi mesi. Molti giocatori lo hanno superato nelle gerarchie, per questo lui vuole stare in Inghilterra e, parallelamente, l’Arsenal è pronto a fare una grande offerta, forse anche da 50-60 milioni di euro ed è in pole position”.

EDERSON – “E’ stato una grande sorpresa, nessuno si aspettava una crescita già quando era in Brasile. Ederson non ha un grande seguito perché non si vedono molte partite della Salernitana. Secondo i media francesi, il giocatore potrebbe essere un obiettivo del PSG. Secondo me Ederson ha grandi probabilità di andare via dalla Salernitana, il PSG lo segue e se dovesse avanzare un’offerta, come altri club, le probabilità di addio sarebbero alte”.

ANTONY – “Penso che sia possibile vederlo in Italia. E’ stato uno dei migliori delle Olimpiadi, probabilmente è stato una sorpresa, in pochi se lo aspettavano. Mi immagino che possa perfezionare le sue caratteristiche anche nel campionato italiano, un grande torneo che può anche migliorarti dal punto di vista tattico. Ovviamente deve arrivare una buona offerta per il suo trasferimento”.

Oliveira alla CMIT TV: “Ibanez un grande difensore. Neymar e la chance Newcastle”

IBANEZ – “Penso sia un grande difensore, sta giocando molto bene con la Roma ed ha le qualità per fare bene in Serie A. Non sono sicuro possa trovare un posto con la selezione brasiliana, ma sicuramente può essere un protagonista in Italia”.

NEYMAR – “Ci saranno dei problemi fra lui e il PSG. Il giocatore non sta giocando come ci si aspettava e in Qatar, in Francia, non apprezzano il suo comportamento, ma il giocatore guadagna tanto. Sono sicuro che Neymar voglia lasciare i parigini, ma non so chi possa pagarlo. Sono due le opzioni: Neymar resta al PSG e prova a mettersi in mostra; l’altra chance è andare in un club come il Newcastle, in grado di potersi permettere le cifre che gravitano attorno Neymar”.