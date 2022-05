Scippo al Milan per l’erede di Dybala: doppio colpo Juve in attacco

In attesa di sbloccare gli affari Di Maria e Pogba, la Juventus torna a muoversi in entrata

I colpi a costo zero di Paul Pogba e Angel Di Maria non sono stati ancora chiusi definitivamente dalla Juventus, che allo stesso tempo non vuole assolutamente correre il rischio di trascurare altre esigenze evidenziate da Massimiliano Allegri all’interno della rosa.

Oltre al ‘Fideo’, che arriverebbe per riempire la casella lasciata vuota da Alvaro Morata, in avanti la Juventus sta ancora cercando l’erede di Paulo Dybala e un’alternativa a Dusan Vlahovic nel ruolo di prima punta. Due ruoli sui quali il club bianconero avrebbe spinto sull’acceleratore negli ultimi giorni, pescando due profili particolarmente interessanti all’interno dello stesso campionato italiano. Entrambi sono reduci da una stagione esaltante, il primo finalmente alla consacrazione da leader dopo tante stagioni difficili alle spalle e il secondo sbocciato improvvisamente quest’anno a suon di gol.

Calciomercato Juve, fari accesi su Deulofeu e Simeone

Gerard Deulofeu e Giovanni Simeone sono i due calciatori che la Juventus starebbe osservando con discreto interesse. Nessuna trattativa vera e proprio è stata avviata, ma nell’elenco dei possibili acquisti della prossima estate il loro nome è stato inserito il loro nome. Da monitorare soprattutto lo spagnolo che viene seguito anche da Milan e Napoli.

A riportarlo è stato il giornalista Paolo Bargiggia, il quale ha spiegato che l’ex Barcellona arriverebbe per prendere il posto di Dybala come seconda punta, mentre il ‘cholito’ accetterebbe il ruolo di vice Vlahovic. Questa la versione riportata dal cronista: “La Juventus sta pensando, tra gli altri, a Deulofeu e Giovanni Simeone. Come sostituto di Paulo Dybala il primo e alternativa a Vlahovic il secondo”.