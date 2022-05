Riscatto UFFICIALE, ma valigie già in mano: Juventus e Inter in attesa

Juventus e Inter monitorano attentamente la situazione di un obiettivo comune, il giocatore riscattato ufficialmente ma col futuro in bilico

L’eterna sfida tra Juventus e Inter pronta a riproporsi, come sempre, sul mercato. Le due squadre attente su diversi obiettivi in particolare, per uno di questi in arrivo novità importanti.

Il Cagliari ha infatti riscattato ufficialmente Raoul Bellanova dal Bordeaux. Una decisione attesa, da parte del club sardo, nonostante la retrocessione in Serie B, per una operazione da circa 400 mila euro. Bellanova è ora legato ai rossoblù con un contratto fino al 2026, ma le pretendenti in Serie A per l’esterno classe 2000, come detto, non mancano, anzi. Proprio la Juventus e l’Inter, come detto, ci pensano, ma sullo sfondo occhio anche alla Fiorentina. La richiesta del Cagliari si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.