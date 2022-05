La promessa al Monza di Berlusconi: “Ora vinciamo il campionato”

Le parole di Silvio Berlusconi che infiammano Monza, dopo la promozione. Ecco la promessa nel numero uno del club brianzolo

E’ una giornata storica per il Monza, che conquista la Serie A, eliminando il Pisa, nella finale playoff di Serie B. Una vera impresa per una squadra, che non aveva mai giocato nel massimo campionato.

Ma con Silvio Berlusconi al comando, davvero nulla è impossibile. L’ex Milan fa sognare in grande i propri tifosi: “E’ una gioia immensa – afferma ai microfoni di Dazn -. Monza ha la squadra che merita perché la Brianza è una provincia operosissima, di grandi lavoratori, ed è giusto che sia in Serie A con un team forte e affermato. Vuole sapere cosa le dico? Vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa Campione”.