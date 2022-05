Milan, elimina tutti i dubbi sul suo futuro: “Resto sicuramente”

Sono settimane cruciali per il Milan. Il futuro societario è ancora da scrivere e arriva una notizia importante sulla proprietà del club

Il Milan continua a sognare. E soprattutto ora che il sogno l’ha realizzato, quello di vincere lo scudetto. I rossoneri pensano al futuro e non ci riferiamo solo al calciomercato, dove comunque diverse cose verranno fatte.

Da concretizzare, infatti, c’è il ribaltone in società. Da settimane si parla del possibile passaggio di mano da Elliott a Investcorp e poi a RedBird. Quest’ultima pista è ora quella in piedi e vi abbiamo aggiornato a riguardo anche negli ultimi giorni. Ne ha parlato anche Ivan Gazidis in un’intervista a ‘The Guardian’. Ecco le parole dell’amministratore delegato: “Stanno discutendo. Elliott non ha cercato di vendere, ma sono venuti da loro. Ci sono due gruppi che credono nel modo in cui è stato costruito il Milan. Quindi, che Elliott rimanga o che subentri uno di questi gruppi, il progetto avrà continuità”. Non sono le uniche parole importanti pronunciate da Gazidis. Il dirigente, infatti, ha anche spazzato via i dubbi sul suo futuro: “Sicuramente resterò nel prossimo futuro. Sento un vero senso di appartenenza e sono profondamente grato”.